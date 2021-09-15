Політичні дивіденти не заробив, а от на кримінальні цілком може потягнути. Слідчі ДБР перевіряють достеменність відео, на якому начебто фігурує нардеп Гео Лерос. Вже відкрили кримінальне провадження. От тільки в якому статусі проходитиме політик - ще не визначилися. Утім, кажуть, знайшли цінних свідків. Хто вони? І чому скандальне відео з'явилося в мережі після критики на адресу влади? Дізнавався Олександр Васильченко.

Чи зімітував напад на себе Гео Лерос? І чи дійсно він домовлявся про підпал власного авто? З'ясувати це взялися слідчі ДБР. І сьогодні вийшли до журналістів на брифінг. Заявили: кримінальне провадження відкрили і знайшли навіть цінних свідків. Утім, імен і прізвищ не розголошують. Мовляв, таємниця слідства. Визначаються нині і зі статусом самого народного депутата. Хто все ж таки Лерос - підозрюваний, потерпілий чи свідок?

Максим Зінорук, начальник відділу ГСУ ДБР:

Свідок - це особа, яку викликали для дачі показань. Враховуючи, що нам тільки сьогодні вручили розслідування, ми отримуємо відомості, повістки ще не направляли, то Лерос на даний час, станом на зараз, він поки статусу не має. Але це не перешкоджає нам, щоб перевіряти причетність його до даного злочину, планувати наші слідчі дії і в подальшому змінювати якимось чином статуси.

Гео Лерос у соцмережах із коментарями не забарився. І досить емоційно відреагував на заяви ДБР. Слідчих взагалі назвав "тваринами". І запевнив: виклику на допит чекає. Зараз кримінальне провадження відкрили за статтями "організація злочину" і "введення суду в оману". Водночас у бюро попередили: кваліфікацію справи можуть змінити.

Максим Зінорук, начальник відділу ГСУ ДБР:

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Але, як вже я сказав, враховуючи, що це попередня правова кваліфікація, за результатами слідчих розшукових дій, та за наявності відомості, кваліфікація по-перше, змінена, по-друге, доповнена.

Сам Гео Лерос скандалу журналістам не коментує. Лише у Фейсбуці відписався: усе це - справа рук його опонентів. Ми намагалися додзвонитися депутатові, та марно. Нагадаю, днями в анонімному Телеграм-каналі оприлюднили відео, на якому людина, схожа на Лероса, бере в невідомого 60 тисяч євро. Далі пропонує зімітувати на себе напад. Нині слідчі відправили відео на експертизу. Тепер чекають висновків, чи не було воно змонтованим.