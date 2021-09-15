Чимало людей через сильні зливи застрягли у своїх автівках - вибратися з них допомогли рятувальники.

На півдні Франції зливи спровокували повені. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Там за дві години випала двомісячна норма опадів. У воді - вулиці, автошляхи та житлові будинки.

Люди в соцмережах публікують, як деякі жителі змушені вилазити на дахи будівель, аби врятуватися від повені. Чимало людей через сильні зливи застрягли у своїх автівках - вибратися з них допомогли рятувальники. Нині ж вони працюють на місцях і допомогають місцевим долати наслідки негоди.