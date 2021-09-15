Повені у Франції: за дві години випала двомісячна норма опадів [ Редактировать ]
На півдні Франції зливи спровокували повені. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Там за дві години випала двомісячна норма опадів. У воді - вулиці, автошляхи та житлові будинки.
Люди в соцмережах публікують, як деякі жителі змушені вилазити на дахи будівель, аби врятуватися від повені. Чимало людей через сильні зливи застрягли у своїх автівках - вибратися з них допомогли рятувальники. Нині ж вони працюють на місцях і допомогають місцевим долати наслідки негоди.
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