Швидкі, витривалі й завжди готові допомогти. На Буковині серед десятків претендентів обирали найкращого пожежника-рятувальника. Змагання ці стали популярними кілька років тому. У Чернівцях для них навіть облаштували спеціальний стадіон. Там вогнеборці змагалися в умовах, максимально наближених до ситуацій під час пожеж. Як усе було? - бачив Іван Сірецький.

75 вогнеборців з усієї Буковини змагаються у швидкості та витривалості. Спочатку їм треба піднятися на висоту четвертого поверху та витягти туди 20-кілограмовий пожежний рукав. А потім швидко спуститися і виштовхати металевий циліндр молотом.

Василь Бабюк, заступник начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Чернівецькій області:

Тут тактики конкретної підготовки нема. Бо тут вид спорту на витривалість. Тому кожна людина готується по-своєму.

Далі завдання не легше: оминувши смугу перешкод, пострілом води влучити в мішень. Та й це ще не кінець - залишається відтягти на 50 метрів дев'яностокілограмовий манекен. Усю дистанцію рятувальники долають лише за 2-3 хвилини. А на фініші буквально падають з ніг.

Юрій Джелеб, учасник змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник":

Розказати дуже важко, треба спробувати і відчути. Це коли ти помираєш, і тут починаєш знову дихати. Кожен крок здається вічність.

Поки інші фінішують, Валентин готується до старту. Каже, тренувався перед цим два місяці і тепер хоче перевірити свої здібності.

Валентин Гулєвой, учасник змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник":

Лякає, є хвилювання. Але нічого, попробуємо показати успішний результат.

Подібні змагання з початку 90-их надзвичайно популярні в Сполучених Штатах. Останніми роками їх дедалі частіше проводять і в українських містах. У Чернівцях для цього побудували спеціальний майданчик. По всій Україні таких - п'ять.

Василь Бабюк, заступник начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Чернівецькій області:

Тут враховано всі бойові задачі, які рятувальник виконує кожен день. Тому цей вид спорту розвивається в Україні, я вам скажу, швидкими темпами.

Рятувальники кажуть, змагальні вправи максимально наближені до реальних надзвичайних. Але є одна важлива відмінність. Коли рятуєш людей, права на помилку - немає.

Юрій Джелеб, учасник змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник":

Схоже, наближене, але не настільки швидко. Ще швидше на роботі. Бо людське життя дорожче, ніж цей манекен.

За підсумками змагань обрали сімох найкращих спорстменів. Вони представлятимуть Буковину на всеукраїнському турнірі "Найсильнійший пожежний-рятувальник".