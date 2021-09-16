Івано-франківські лікарні переповнені: місцеві не поспішають вакцинуватися [ Редактировать ]
На Прикарпатті у деяких мед-закладах вже заповнені всі ковідні відділення. А рівень вакцинації у регіоні трохи перевищує 10 відсотків. Не поспішають щепитися і освітяни. Про ситуацію з коронавірусом, і як вона вплине на роботу навчальних закладів - розповість Жанна Дутчак.
Івано-Франківська міська лікарня. Ковідних хворих сюди везуть одне за одним.
Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської клінічної міської лікарні №1:
Якщо тому два-три тижні починалося по госпіталізації два-три- чотири госпіталізовувало…то того тижня було і девять і десять…а вчора девятнадцять…така пішла прогресія.
Ковідні ліжка - всі зайняті. Медики не відкидають - насувається нова хвиля.
Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської клінічної міської лікарні №1:
Сьогодні настав час ікс, що треба включати інші відділення. У нас інше відділення, неврології, прийдеться перепрофільовувати, так, як того сезону.
Серед одинадцяти ковідних лікарень Прикарпаття - найбільш завантажена обласна інфекційна - занято понад шістдесят відсотків ліжкомісць.
Микола Стовбан, в. о. директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:
Станом на сьогодні, реанімація повністю загружена. Із 12 реанімаційних місць - всі заняті. Хворі знаходяться на сіпапі.
Головний санлікар області каже: показник госпіталізації вже перетнув встановлену Кабміном "червону позначку".
Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:
Рівень захворюваності - 80, а має бути менше 85 на сто тисяч населення. Коєфіцієнт виявлених випадків - 5,3 випадків, має бути не більше 4 відсотків. Динаміка рівня госпіталізації 60,6, то що зараз, а має бути не більше 50.. все інше - треба приймати додаткові заходи.
Уряд по всій країні посилив карантинні заходи. Насамперед щодо роботи навчальних закладів.
Світлана Онищук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації:
Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше вісімдесяти відсотків, закриваються на карантин.
А для роботи в "червоній зоні" - повністю вакцинованими мають бути 100% працівників. І не однією, а двома дозами. Нові правила діятимуть уже з 20 вересня. Чому саме закривати - місцеві освітяни не розуміють. Як і те, яким чином за умови закриття нараховуватимуть зарплати.
Ігор Максимчук, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради:
Всі школи будуть закриті на карантин, не буде дистанційного навчання. Яка різниця між жорстким карантином і дистанційною формою навчання. Все одно, якщо дистанційне навчання - це комунікація через електронні засоби.
Обурені таким рішенням і батьки. Дарина - мати трьох дітей, двоє з яких - школярі. Каже: їм пощастило, в їхній школі 80 відсотків вакцинованих учителів.
Дарина, багатодітна мати:
Це дуже тяжко буде для дітей і для батьків. Я дуже проти такого. Мама одна не може навчити всьому. Це прийдеться наймати когось, щоб приходив…і сидів. Репетитора. Це лишні кошти.
Наразі на Прикарпатті рівень вакцинації педагогів невисокий. Так, у Івано-Франківській громаді з 54-ох шкіл - лише в 16 необхідна кількість імунізованих. Із дитячими садочками ситуація ще гірша.
Ігор Максимчук, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради:
Ми вчителів вакцинували впродовж літнього періоду, то що стосується садків, то централізована вакцинація почалася лише зараз у вересні. Але тут картина змінюється. Якщо минулого тижня у нас був один заклад, то нині 7 закладів дошкільної освіти.
Серед цих небагатьох і цей садочок. Із 28 працівників тут вакцинувалися майже всі. Завідувачка каже: переконувати довелося тільки декількох. Для цього подала власний приклад, щепилася однією з перших.
Надія Григорів, завідувачка дошкільного навчального закладу "Дзвіночок":
В індивідуальних бесідах декому треба було пояснювати. Але наші багато їздять, я і сама, якщо є можливість поїхати закордон. Ми всі хотіли мати вакцинацію, щоб мати сертифікат.
Саме серед молодих освітян найбільше противників імунізації, - констатують у департаменті освіти. Ті реагують на різні фейки. Тож чиновники щодня ведуть із освітянами роз'яснювальну роботу. І прогнозують, що до кінця цього тижня позначку вісімдесят відсотків подолає щонайменше половина всіх навчальних закладів громади.
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