У Франції вирує негода: не припиняються зливи та сильний вітер [ Редактировать ]
Південь Франції потерпає від повені.
Загинули сім осіб. Одна людина зникла безвісти. У прибережних районах негода вирує з вівторка - не припиняються зливи та сильний вітер.
Кілька магістралей перекрили, залізниця працює з перебоями. У восьми департаментах запровадили "помаранчевий" рівень небезпеки. Евакуювали сотні людей. На допомогу мобілізували близько восьмисот рятувальників.
по теме
Там за дві години випала двомісячна норма опадів. У воді - вулиці, автошляхи та житлові будинки.
У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар. Повністю затопило низькі мости на місцевих річках.
У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар.
Внаслідок рясних злив з берегів вийшла річка Морон.
З берегів вийшла річка Тула. 17людей загинули - усі пацієнти ковідного шпиталю.