Південь Франції потерпає від повені.

Загинули сім осіб. Одна людина зникла безвісти. У прибережних районах негода вирує з вівторка - не припиняються зливи та сильний вітер.

Кілька магістралей перекрили, залізниця працює з перебоями. У восьми департаментах запровадили "помаранчевий" рівень небезпеки. Евакуювали сотні людей. На допомогу мобілізували близько восьмисот рятувальників.