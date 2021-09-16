Ісландський вулкан почав вивергатися після 800 років затишшя [ Редактировать ]
Ісландський вулкан Фаґрадальсф'ядль укотре почав вивергатися. Гора викидає дим, вогонь і потоки лави. Довкола вулкана населених пунктів немає, тож небезпеки виверження не становить.
Утім, чимало охочих збираються на відстані, аби спостерігати за видовищем. Вулкан прокинувся ще в березні, після майже восьми сотень років затишшя. Науковці прогнозують - така активність може тривати кілька десятиліть.
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