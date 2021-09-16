На Донеччині зафіксували три ворожі обстріли [ Редактировать ]
Три ворожих обстріли зафіксували на Сході країни минулої доби.
Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки. В напрямку Південного ворог бив із гранатометів. А позиції біля Новолуганського атакували зі стрілецької зброї. Серед армійців минулося без втрат - повідомили у штабі ООС.
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На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва.
Прифронтова Авдіївка. Чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами.
По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.
Напруження на фронті - не спадає. Сьогодні ворог ударив по українських позиціях із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.