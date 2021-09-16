Двоє туристів загинули на Закарпатті внаслідок вибуху. Четверо людей - тяжко травмовані. Трагедія сталася напередоні ввечері на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненко.

12 туристів із Коломиї, серед яких двоє малих дітей, зупинилися на привал та розклали багаття. Якраз біля вогнища і стався потужний вибух. Двоє загинули на місці. Це - чоловіки 25-ти та 36-ти років. Рятувальна операція зі спуску травмованих тривала цілу ніч. Що саме рвонуло - поки невідомо. Туристи розповідають - неподалік місця привалу бачили осколки старих гранат.