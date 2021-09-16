Британський парламент не пустив посла Китаю до Палати громад [ Редактировать ]
Посла Китаю не пустили до британського парламенту.
Усе через санкції, які КНР запровадила проти низки депутатів Великої Британії. Дипломат Чжену Цзегуану мав відвідати Палату громад у рамках заходу щодо співпраці двох країн. Однак п'ятеро депутатів та двоє членів Палати лордів оскаржили це запрошення.
У результаті, спікери обох парламентських палат заявили, що присутність посла буде "недоречною". Нагадаю, у березні Китай заборонив в'їзд та заморозив активи кількох парламентарів із Великої Британії. Їх звинуватили у "поширенні брехні про країну".
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