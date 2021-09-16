У результаті, спікери обох парламентських палат заявили, що присутність посла буде "недоречною".

Посла Китаю не пустили до британського парламенту.

Усе через санкції, які КНР запровадила проти низки депутатів Великої Британії. Дипломат Чжену Цзегуану мав відвідати Палату громад у рамках заходу щодо співпраці двох країн. Однак п'ятеро депутатів та двоє членів Палати лордів оскаржили це запрошення.

У результаті, спікери обох парламентських палат заявили, що присутність посла буде "недоречною". Нагадаю, у березні Китай заборонив в'їзд та заморозив активи кількох парламентарів із Великої Британії. Їх звинуватили у "поширенні брехні про країну".