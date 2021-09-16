30 років тому тут уперше почали з'являтися дикі коні.

Дикі коні стали туристичною принадою у горах на заході Боснії. Утім, місцеві фермери відстрілюють скакунів - мовляв, тварини заважають господарювати. У чому причина конфлікту і як врятувати диких коней - далі в сюжеті.

Плато біля підніжжя гори Цінцар на заході Боснії. 30 років тому тут уперше почали з'являтися дикі коні. Нині табун налічує близько тисячі особин.

Марін Мамуза, фотограф і власник туристичної агенції:

Це домашні тварини, яких відпустили в дику природу, коли людям вони стали непотрібні. Фермери почали працювати з машинами. А коні здичавіли. З порід тут здебільшого боснійські гірські, хорватський посавац і арабські коні.

Фотограф Марін зацікавився волелюбними тваринами. Спершу знімав їх, у 2019 - почав організовувати сафарі-тури для туристів. Під час пандемії вони стали особливо популярними серед боснійців. Тож туроператори від місцевої влади вимагають захистити диких коней.

Марін Мамуза, фотограф і власник туристичної агенції:

Необхідно, аби на державному рівні цей регіон визнали національним парком. Тому що такі місця потребують захисту. Аби й наші нащадки, і люди з усього світу могли насолоджуватися такою красою.

Утім місцеві фермери - проти. Сусідству з дикими скакунами не тішаться. Кажуть - коні витоптують поля з врожаєм і шкодять худобі.

Бенджамін Варупа, фермер:

Часто коровам дістається від коней. Бувало приходить худоба додому з пасовища - поранена, потім починає втрачати вагу. Кількох корів нам довелося продати через це.

А ще фермери скаржаться, що коні випивають воду з місцевих ставків, тож худобі немає що пити, особливо влітку. І вимагають від влади регіону позбутися дикого табуна. В адміністрації сподіваються знайти компроміс. Нині - почали спорудження штучного водопою.

Дарко Кондріч, мер міста Лівно:

З одного боку, коні - це туристична принада, але з іншого - проблема для фермерів, які розводять корів і овець. Їм складно співіснувати, але ми сподіваємося, що зможемо вирішити проблему.

У 2009 році мерія міста Лівно вже робила крок на захист диких коней. Заборонила їх відстрілювати. Утім, коли тварини спричинили кілька ДТП, у 2017 заборону скасували.