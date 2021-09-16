Министерство обороны Украины заплатило около 900 млн. гривен компаниям из орбиты скандального застройщика Микитася, которые сорвали строительство трех хранилищ боеприпасов, а сегодня через суды блокируют работу новых подрядчиков. Об этом пишет в издание "Цензор.Нет" в своем расследовании.

Взрывы могут прогреметь в любой момент, поскольку арсеналы в Калиновке, Богдановке и Цвитохе, которые должны были быть обновлены до конца 2021 года, до сих пор находятся в аварийном состоянии.

В 2018 году, еще при старой власти, когда Минобороны заключало контракты на их реконструкцию, планировалось построить на территориях этих полигонов современные железобетонные хранилища. Цель – предотвратить диверсии и взрывы на этих полигонах.

"Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке – на 10%", – говорится в статье. При этом обе компании, получившие около 900 миллионов гривен, не смогли даже отчитаться за свою работу.

СМИ выяснили, что фирмы ООО "Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж", выигравшие тендера, входили в структуру строительной корпорации "Укрбуд", принадлежавшую Микитасю. А одним из ООО управляют братья Андрей и Сергей Якусевичи.

Сейчас Минобороны пытается как-то разгрести наследие, доставшееся от экс-министра Степана Полторака – расторгнуть договора с обеими ООО и отсудить заплаченные деньги. "Новых подрядчиков они нашли, но "Північно-український будівельний альянс» идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках – вся страна", - отмечает журналист.

А само ООО задолжало кредиторам суммарно почти 2 млрд. гривен и сейчас проходит процедуру санации. Однако суд, утверждая план санации, разрешил Альянсу погашать эти долги не деньгами, а за счет выполнения строительных работ до 2031 года. Фактически, суд позволил растянуть выполнение оборонного заказа еще на 10 лет, несмотря на аварийное состояние полигонов и высокие риски взрывов.

Также издание отмечает, что начальником управления имущества и ресурсов Минобороны планируют назначить Виталия Лещенко: "По сообщениям СМИ – это человек из орбиты Микитася. Ранее фактически исполнял обязанности начальника управления капитального строительства жилья. Фигурант двух уголовных дел – в апреле ему вручили подозрение об участии в коррупционной схеме. То есть, арсеналы не достроены, а "нужные люди" все равно продвигаются на должности, чтобы подрядчик получил новые контракты?»

Журналист обращает внимание на то, что этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и Президента Владимира Зеленского, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.