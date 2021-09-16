Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского не только провалила все меры по борьбе с COVID-19 в предыдущие волны эпидемии, но и лишилась тех, кто противостоял пандемии, вопреки своим обязанностям. Речь об этом идет в статье "В ожидании нового локдауна. есть ли у Зеленского кто-то, кто действительно поможет?", опубликованной изданием Lenta.UA.

"По словам экспертов, уже в октябре-ноябре Украину ждет новый локдаун. Проблема заключается в том, что Зеленский не хочет признавать, что представители его команды провалили противостояния с предыдущими волнами пандемии. А реальной деятельностью по минимизации последствий болезни занимались люди, которые не входят в так называемую Зе-команду. Наверное, наиболее показательными стали решительные действия Арсена Авакова, который тогда, несмотря на имиджевые риски, начал бороться с неизвестным тогда никому в мире вирусом", – говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что Арсен Аваков взял на себя обеспечение порядка и соблюдение гражданами карантинных мер – контроль ситуации от обсервации в Новых Санжарах до режима в аэропорту "Борисполь".

"Никого не хочется обидеть, но в высоких кабинетах в Офисе Президента очень много и долго думали, но мало делали. В частности, надо было продемонстрировать реноме гуманного государства в мире, солидарной с другими. Как это сделать? На Банковой почему-то молчали. В результате, 4 апреля 2020 года, по решению министра Авакова, 20 медиков (из них половина – из МВД) на самолете Нацгвардии вылетели в Итальянской Республики в помощь тамошним врачам в борьбе с пандемией, которая бушевала "на сапоге" уже полным ходом. И хотя кто-то тогда говорил, что наших медиков подвергли опасности, на самом деле после пребывания в итальянских больницах наши медики, вернувшись, не только привезли бесценные на тот момент знания, но и первые протоколы лечения тяжелобольных", – отмечает он.

В статье также указывается, что Арсен Аваков занялся и социально-экономической составляющей борьбы с пандемией.

"Он предложил ввести специальные выплаты из госбюджета людям из-за вынужденной безработицы, государственную помощь безработным на продукты питания и лекарственные средства, льготы на оплату коммунальных платежей на уровне 50-75%, приостановление начисления процентов по кредитам, запрет на увольнение работников.Многие из озвученных экс-министром предложений были воплощены в жизнь. Но большинство – проигнорированы", – подчеркивается в публикации.

При этом автор добавил: "Сейчас Зеленский рассказывает, что COVID-19 нам не страшен. И здесь возникает вопрос - а есть ли вокруг президента люди, способные принимать - часто в авральном порядке - решения, которые влияют на жизнь всей страны? Возможно, я ошибаюсь, но людей, соответствующих такому критерию, сейчас в правительстве и на Банковой нет", – подытожил он.