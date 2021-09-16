Власть не готова к новой волне пандемии. Желание загнать страну в очередной локдаун – это попытка не допустить протестов людей против заоблачных тарифов, развала медицинской отрасли и сокращения социальной защиты. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки на Полтавщину.

"Власть не сделала никаких выводов даже после первого локдауна. Антиковидный фонд закопали в асфальт «больших строек». Медицинскую отрасль продолжает добивать "реформа Супрун". Люди снова оказались один на один со своими проблемами – отсутствием работы, социальной поддержки со стороны государства. А теперь еще и с катастрофическим ростом тарифов накануне отопительного сезона", - заявил политик.

Оппозиционер подчеркнул, что новым локдауном власть пытается снизить протестные настроения людей.

"Страну накрывает новая волна цен, тарифов. Власть боится, что будут публичные акции протеста и поэтому пытается их запретить, объявив очередной локдаун", - отметил Юрий Бойко.

Юрий Бойко уверен, что парламенту и правительству сейчас необходимо обеспечить необходимое финансирование медицинской отрасли, чтобы подготовить страну к распространению нового штамма вируса.

"Наша политическая сила выступает за то, чтобы финансирование медицинской отрасли составляло минимум 5% ВВП. Власть должна немедленно погасить долги по зарплатам и надбавкам медикам. Необходимо срочно развернуть пункты вакцинации в каждом населенном пункте и ликвидировать провалы в массовой вакцинации", – сказал Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ.

По мнению политика, сейчас необходима четкая программа социальной поддержки и помощи.

"Нужно поддержать людей. Необходимо помочь предпринимателям, предоставив им налоговые льготы и выплаты. Обуздать тарифы и вернуть доступность субсидий всем, кто в них нуждается. Обеспечить поддержку пенсионерам и малоимущим", - подчеркнул политик.

Юрий Бойко отметил, что ОП-ЗЖ предлагает реальные шаги для выполнения этих задач.

"Нужно не перекладывать защиту людей на местные власти, а принять изменения в бюджет для поддержки медицины, защиты бизнеса и сохранения здоровья граждан. Срезать расходы на силовиков и чиновников, остановить разрушительные реформы, а вместо непрофильных затрат направить деньги на помощь экономике, предпринимателям и громадам. Эти антикризисные меры нужно принимать немедленно", - резюмировал Юрий Бойко.