За словами аналітиків, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової війни.

Новий військовий альянс утворили США, Британія та Австралія. Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні.

Мета нового блоку - протистояти Китаю, який збільшує військову присутність у Тихоокеанському регіоні. В рамках альянсу Австралія отримає від союзників технології для будівництва підводних човнів з ядерними установками - уперше в історії. Крім того, пакт передбачає співпрацю держав у кіберсфері та квантових технологіях.

За словами аналітиків, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової війни. В Пекіні вже назвали це поверненням у "часи холодної війни".