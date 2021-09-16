США, Британія та Австралія об’єдналися проти Китаю [ Редактировать ]
Новий військовий альянс утворили США, Британія та Австралія. Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні.
Мета нового блоку - протистояти Китаю, який збільшує військову присутність у Тихоокеанському регіоні. В рамках альянсу Австралія отримає від союзників технології для будівництва підводних човнів з ядерними установками - уперше в історії. Крім того, пакт передбачає співпрацю держав у кіберсфері та квантових технологіях.
За словами аналітиків, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової війни. В Пекіні вже назвали це поверненням у "часи холодної війни".
по теме
Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными субмаринами без ядерного оружия. Австралия также закупит американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для установки на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии
США передадуть Україні ще один бойовий човен. Це буде патрульний катер типу Island.
Ознаки переміщення терористів зафіксували в ЦРУ після того, як місяць тому владу в країні захопили таліби.
Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана.
Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана.