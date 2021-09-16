Латвія запустила роботу спец-вагонів для вакцинованих [ Редактировать ]
Спец-вагони для вакцинованих запустили у Латвії. Тих, хто мають ковід-сертифікати, відокремлять від інших пасажирів. Імунізованим не доведеться носити маски під час подорожі.
У спец-вагони продаватимуть усі місця. Водночас у звичайних - лише до 85-ти відсотків. Окрім сертифікатів, пасажири повинні мати при собі паспорт. Спец-вагони вже запустили в чотирьох потягах.
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