Окрім сертифікатів, пасажири повинні мати при собі паспорт.

Спец-вагони для вакцинованих запустили у Латвії. Тих, хто мають ковід-сертифікати, відокремлять від інших пасажирів. Імунізованим не доведеться носити маски під час подорожі.

У спец-вагони продаватимуть усі місця. Водночас у звичайних - лише до 85-ти відсотків. Окрім сертифікатів, пасажири повинні мати при собі паспорт. Спец-вагони вже запустили в чотирьох потягах.