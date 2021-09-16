У світі з'явився новий військовий альянс. Його утворили США, Велика Британія та Австралія.

Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні. Мета нового блоку - протистояти Китаю, який збільшує військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У рамках альянсу, вперше в історії, Австралія отримає від союзників технології для будівництва підводних човнів із ядерними установками.

Окрім того, пакт передбачає співпрацю держав у питаннях кібербезпеки та квантових технологій. На думку політологів, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової. У Пекіні вже назвали це поверненням у "часи холодної війни".