У світі з'явився новий військовий альянс [ Редактировать ]
У світі з'явився новий військовий альянс. Його утворили США, Велика Британія та Австралія.
Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні. Мета нового блоку - протистояти Китаю, який збільшує військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У рамках альянсу, вперше в історії, Австралія отримає від союзників технології для будівництва підводних човнів із ядерними установками.
Окрім того, пакт передбачає співпрацю держав у питаннях кібербезпеки та квантових технологій. На думку політологів, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової. У Пекіні вже назвали це поверненням у "часи холодної війни".
по теме
Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні.
Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными субмаринами без ядерного оружия. Австралия также закупит американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для установки на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии
Усе через санкції, які КНР запровадила проти низки депутатів Великої Британії.
Наразі в країні щеплюють лише тих дітей, у яких є проблеми зі здоров'ям і вони в групі ризику. Що рекомендують науковці та який досвід в інших країнах - розбиралася Світлана Чернецька.