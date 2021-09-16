Facebook ужесточит наказание за нарушение правил платформы. Компания будет использовать систему, аналогичную той, которая блокирует поддельные учетные записи.

Соответствующее нововведение может быть серьезной угрозой для политических и других движений, которые нарушают правила компании. Например, подстрекательство людей к массовой жалобе на контент, или же аккаунт с целью их дальнейшей блокировки. Также это касается травли других пользователей.



По словам пресc-секретаря компании, нововведение обеспечит более радикальное наказание для тех, кто нарушает правила платформы.



Одним из самых громких случаев является блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа во время штурма республиканцев Капитолия 6 января.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook разрешает VIP-пользователям нарушать правила. Также Facebook усиливает модерацию, заставляя пользователей Instagram указывать дату рождения.

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