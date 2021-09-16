Важко травмованого семирічного хлопчика з Київської області евакуювали до столичного Охматдиту. Для цього медики залучити гелікоптер. Як рятують життя в повітрі? Яна Танчак бачила.

Каретою швидкої терміново везуть в Охматдит травмованого маленького пацієнта

Його гелікоптером доправили до столиці із села Кодра. Воно - за сотню кілометрів. Це близько двох годин автівкою. Повітрям - 20 хвилин.

Антон Михайлюк, командир повітряного судна:

Ми вибрали більш зручний майданчик для виконання посадки це було поле город трошки було трави, але все було безпечно нікого з жителів там не було ми виконали посадку швидка під'їхала за хвилину.

Медики розповідають: стан хлопчика важкий і довезти його в лікарню швидко - було вкрай важливо.

Святослав Косач, лікар:

Він має перелом, посттравматичний полексит. Має реперез правої кисті, має травму шийного хребта в таких ситуаціях, коли в нас є комбінована травма, звичайно, що краще буде транспортувати гелікоптером оскільки ні ям., ні лежачих поліцейських, ні заторів.

В екстреній медицині є правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, коли шанс врятувати пацієнта від смерті найбільший. І цей гелікоптер тепер медикам у поміч. Лікар Володимир уже декілька разів доправляв на ньому важких пацієнтів.

Володимир Гонтар, лікар:

Медичний модуль повністю реанімаційний, апарат штучної вентиляції легенів, дефібрилятор з повним набором функцій, два дозатори інфузій, відсмоктувач, подача кисню, балони плюс портативний апарат вентиляції легенів.

Команда аеромедичного борту - це колишні працівники швидкої. І щоб отримати посаду в санавіації - усі пройшли конкурс.

Святослав Косач, лікар:

Конкурс відбирався з досвіду роботи й по наявності сертифікатів. Повинен проходити раз у два роки проходити різні курси це допомога при травмі, допомога при серцевих патологіях і педіатрична допомога, наявність всіх чи відсутність відповідно підіймає вас чи опускає в списку.

Аеромедична евакуація на Київщині запрацювала кілька тижнів тому. Гелікоптер використовують лише в надзвичайний випадках. І пацієнти за транспортування - не платитимуть.

Оксана Шарко, генеральний директор Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Переліком передбачено, що це гострі стани, невідкладні стани, гострі інсульти, інфаркти, травми кінцівок, політравми, масові ДТП, опіки другого-третього ступеню, важкі пологи.

У кожній обласній лікарні тепер мають збудувати вертолітний майданчик. Повітряному судну, щоб сісти - достатньо 15ти квадратних метрів площі. Але важливо, щоб не було дерев. Сам гелікоптер доволі маневровий.

Микола авіатехнік:

С финестронам вместо обычного рулевого винта, то есть он более безопасный, комфортный и создает меньше шума. также, и по вибрации, он немножко лучше, чем предыдущие модели поэтмоу для пассажиров будет комфортно

Наразі в Україні працює лише один такий медичний борт - на Київщині. Раніше аеромедична евакуація була і на Львівщині. Але там проєкт поки що на паузі, бо вертоліт - на техобслуговуванні.

Олександр Таран, директор центру авіаційного забезпечення Нацполіції України:

В подальшому ми будемо розвиватися. В нас ще є третій борт, який теж медично обладнаний зараз отримує сертифікат

Скільки державі обходиться один такий виліт - чиновники не розголошують. Відомо лише, що міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ - до кінця року виділили на ці потреби по 15 мільйонів гривень.