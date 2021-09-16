Тиждень Росія та Білорусь біля українського кордону - проводили навчання "Захід-2021". Наші прикордонники та спецслужби в цей час перейшли на посилений режим. "Подробиці" вирушили на українсько-білоруський рубіж, аби дізнатися, що насправді там відбувається та чи налякали військові маневри жителів прилеглих сіл?

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ми перебуваємо на нульовому кілометрі, що неподалік від міжнародного пункту пропуску "Городище". Це Рівненщина. Тут пролягає лінія державного кордону. Перетинати її заборонено, бо далі - Білорусь.

Там цілий тиждень гуркотіло так, що чути було і в Україні.

На Брестському полігоні проводять навчання в нічний час доби проглядається освітлення. Ну вибухи.

Українські вартові кордону посилили охорону рубежів. Патрулюють і вдень, і вночі. На землі та з повітря.

Оксана Гузовець, інспекторка прикордонної служби:

Люди розуміють, що кордон закритий і він охороняється прикордонникам і пройти десь ну напевно не можна.

Патруль перевіряє, чи немає чужих і на цій дорозі. Це контрольно-слідова смуга. Кожен крок нею залишає відбиток. Наразі тут тільки сліди тварин.

Близько до кордону чужих не підпускає пес Роккі.

Юрій Німчук, інспектор прикордонної служби:

Він чує. Десь якийсь тріск, самий мінімальний, він все це і реагує на це. Зараз період дикоросів, у нас дуже багато є людей в лісі, які ходять по гриби по ягоди, перевіряєм в них документи.

Юрій та Оксана - на варті кордону на міжнародному пункті пропуску "Городище". Зараз він не працює через карантин. Та все одно охорону тут посилили.

Роман Троц, начальник відділу прикордонної служби "Дубровиця":

Це безпілотні літальні апарати, техніка, транспортні засоби. Збільшено щільність виставлення прикордонних нарядів на ділянці кордону.

Поки в Білорусі йшли військові маневри, українські спецпризначенці теж тренувалися.

Працівник СБУ (імені не можна, навіть позивного, бо це командир "Альфи"):

Група з чотирьох умовних терористів робить спробу прорватись через кордон. Було визначено місце засідки й за допомогою броньованої техніки була машина зупинена і терористи знешкоджені.

Олександр Пиж, начальник штабу координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Рівненській області:

Відпрацьовували по всьому периметру кордону від Прикладників до Дроздиня і різні локації, де саме виявляли чи затримували диверсійно-розвідувальні групи.

Навчання тривали майже тиждень на усій лінії кордону з Білорусією. Лише на Рівненщині - це понад дві сотні кілометрів.

Андрій Тимченко, начальник Управління СБУ в Рівненській області:

За результатами навчань було відкрито вісім кримінальних проваджень, знайдено схрон зі зброєю та засобами ураження у прикордонні, виявлено та затримано двох іноземних громадян, які нелегально та незаконно знаходились на території України.

А доки по обидва боки кордону тривають навчання - люди в тутешніх селах - збирають врожай картоплі. Від хати пані Наталі до Білорусі трохи більше ніж кілометр.

Наталія, жителька села Городище:

Який нам страх. По телевізору показують, що це Барановичі. Це майже триста кілометрів.

Валентина Мазанович, староста Туменського старостинського округу:

Вже як почали укріплять кордон з Білорусією, то люди насторожені. Є така як боязнь така у всіх людей є канєшно

Єдине, що турбує місцевих - закритий кордон. Бо у сусідній країні у більшості з них живуть родичі...

Олена Новик, жителька села Городище:

Люди живуть не бачать ні дітей, ні діти батьків. Плачуть оно.

Тож, місцеві чекають на зняття заборон.