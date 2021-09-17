Високий суд Лондона відклав публікацію документа. Таке рішення ухвалили, аби, цитую: "захистити гідність і репутацію вдови принца - королеви Єлизавети Другої".

Для королівської родини такий випадок не перший. Залишити заповіт засекреченим - багатовікова традиція сім'ї. Натепер зберігається ще 30 закритих конвертів із останньою волею померлих членів королівської родини. Традицію порушили лише одного разу - після смерті принцеси Діани.

Оскільки, згідно з її заповітом, усе майно мало дістатися синам - принцам Гаррі та Вільяму після їхнього 25-річчя.