Внаслідок землетрусу у Китаї загинуло троє людей [ Редактировать ]
Щонайменше троє людей загинули та ще понад сотня травмовані внаслідок землетрусу магнітудою 6 у Китаї. Найбільше постраждала провінція Сичуань.
Унаслідок підземних поштовхів зруйновано майже півтори тисячі будівель. Ще понад 30 тисяч - пошкоджені. Нині рятувальники розбирають завали.
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