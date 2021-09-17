На территории индийского города Мумбаи произошло обрушение эстакады, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает издание ANI.

Во время такого происшествия, которое случилось рано утром, эстакада находилась на этапе строительства. В результате обрушения пострадали по меньшей мере 14 человек. При этом нету погибших и пропавших без вести.

Отмечается, что все травмированные были экстренно госпитализированы в медучреждения города. У них были диагностированы незначительные телесные повреждения. В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители, а также пожарные.

Читайте также, в столице Бразилии Бразилиа эстакада обрушилась на ресторан и автомобили, находящиеся под ней. 30-метровая конструкция раздавила два автомобиля, еще несколько повреждены обломками, к счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, в индийском городе Калькутта погибли не менее 14 человек, еще около 150 находятся под завалами при обрушении эстакады. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они производят разбор завалов.

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