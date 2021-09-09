В Каире обрушился жилой дом [ Редактировать ]
В столице Египта Каире обрушилось четырехэтажное здание. В результате происшествия четыре человека погибли. Об этом пишет Al Youm As Sabi.
Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шубра-эль-Хейма. Накануне жители дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины.
На последнем этаже дома располагалась адвокатская контора, где находился ее хозяин с коллегами. По неизвестным причинам, они не покинули здание. В итоге люди погибли.
Из-под завалом спасатели извлекли двоих человек живыми, однако они скончались от полученных травм по дороге в больницу.
На данный момент причина инцидента неизвестна.
Напомним, что на прошлой неделе в Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, прострадали пять человек.
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