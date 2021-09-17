Меркель назвала "ничтожным" прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "ничтожным" прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом она заявила в Париже журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.
Меркель отметила, что лидеры двух стран обсудят работу в "нормандском формате", поскольку "ситуация там (на востоке Украины - ред.) сложная, а прогресс (в урегулировании - ред.) ничтожен".
Напомним, что в основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и наделение особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Москвы передать под контроль Киева участок границы с Россией на Донбассе до выполнения политической части соглашений. Россия же настаивает, что восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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