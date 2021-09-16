8 ворожих обстрілів зафіксували на Сході країни минулої доби. По Тарамчуку противник двічі вдарив зі 120-их мінометів та артилерії 122-го калібру, пошкоджено житловий будинок та подвір'я. Зі 120-их мінометів противник гатив і поблизу Пісків. А по Щастю застосував 82-гі міномети. Було поранено керівника військово-цивільної адміністрації - Олександра Дунця. Міни понівечили адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок.

Наслідки обстрілу мирного міста бачив Руслан Смєщук. Докладніше - в його матеріалі.

Вот эта была первая, вот эта вот. Больше ничего не было после первых выстрелов. Потом,когда мы уже зашли, вот это вот случилось.. вот эта вот дыряка.

Луганська область, прифронтове місто Щастя. Перша серія ворожих мін раптово вдарила по цій вулиці з самого ранку. Влучаннями та осколками побило будівлю місцевого гуртожитку та житловий будинок.

Катерина Костюкова, жителька Щастя:

Три выстрела было: в машину попал и вот это ж в окна. Мы никогда не думали, что может быть такое. Ничего не поняли, конечно, а потом уже, когда четвертый раз выстрел, а на пятый мы.. начали прятаться, кто куда. К соседке, на ту сторону.

А невдовзі по цьому ж місцю вдарила друга хвиля ворожих мін.

Яна Косенко, жителька Щастя:

Я не поняла, в чем дело. И быстренько за свое ниче, быстро к бабушке, потому что бабушке не 15 лет уже как бы. Я забегаю, она смотрит в окно. Я говорю: "куда вы?". Я ее за шкирку и быстренько к нам.

Внаслідок ворожого обстрілу осколками зачепило очільника місцевої адміністрації.

Олександр Дунець, керівник Щастинської військово-цивільної адміністрації:

В другий раз обстріляли населення міста Щастя. Цинічність цього обстрілу полягає у тому, що в саме цей час діти рухаються до школи. На щастя, жертв серед місцевого населення немає. В мене влучив осколок від міни 82-го калібру, було розбиті 20 вікон, та склопакетів та знищені одні вхідні двері.

А це вже селище Тарамчук неподілік від Мар'їнки - це Донецька область. Ворог обстріляв населений пункт зі стадвадцятидвохміліметрових гаубиць, та стоміліметрових протитанкових гармат. Щонайменше тринадцять снарядів влучили по цій вулиці.

Андрій, житель Тарамчука:

Я вышел пасти гусей. Два выстрела было, и потом началось по три. Видно, три пушки и по три раза...

Під час обстрілу шрапнеллю побило будинки - і що особливо пригнічує місцевих жителів, зруйнувало трансформатор. Тож Тарамчук вкотре лишилося знеструмленим.

Андрій, житель Тарамчука:

25 дней сидели без света и опять будем сидеть. Что такое без света: холодильника нет -всё... Тут, он уже был добитый (дом), крыши нету, и на гараже крыши нет. Тут трансформатор был, а сейчас - не знаю.

Тож коли в селище знову з'явиться світло - невідомо.