Любителі в космосі. Перших туристів відправила на орбіту компанія Спейс Ікс Ілона Маска. На кораблі четверо пасажирів, і жодного професійного астронавта. На орбіті землі туристична місія проведе три дні.

Хто ці щасливчики й чи означає їхній політ, що відтепер космос стане доступним кожному? Мої колеги розкажуть.

Доба до історичного старту. Пресконференція "Натхненної четвірки" - Inspiration 4. Так називається перша команда непрофесійних астронавтів. Екіпаж - не зовсім "звичайні" американці. Капітан - мільйонер і авіатор Джаред Айзекман. Це він заплатив за політ. Скільки - Спейс Ікс не розголошує, але йдеться про десятки мільйонів доларів.

Джаред Айзекман, командир місії:

Нарешті звичайних людей на орбіту відправляє не супердержава, а приватна компанія. Це знак того, що все змінюється в правильному напрямку.

Ще трьох членів екіпажу відбирали на конкурсі. Хейлі Арсено - медик, їй лише 29. Кріс Семброскі - ветеран військово-повітряних сил США. Саян Проктор - геолог, теж має ліцензію пілота, співпрацювала з НАСА.

Саян Проктор, член екіпажу:

Я лише зараз почала усвідомлювати, що це все відбувається насправді, що мені зателефонували й сказали "так". Це поворотний момент і те, про що я мріяла все життя.

За чотири години до старту команда вдягає скафандри, виготовлені для кожного окремо. На три дні прощаються із земними краєвидами. Проходять останній інструктаж. Позаду - пів року виснажливих тренувань за програмою НАСА. Це і матчастина, і походи в гори, і випробування в космічних симуляторах. Утім цього замало для управління кораблем - Крю Дрегоном керують із землі.

Через три хвилини після старту Дрегон відстикувався від першої ступені ракети "Фалькон-9". Видовище навіть зафільмували. Далі судно рушило вглиб космосу - на висоту 575 кілометрів. Це далі, ніж орбіта, на якій курсує Міжнародна космічна станція. Крю Дрегон облітатиме довкола землі кожні півтори години, рухатиметься зі швидкістю, що в 22 рази перевищує швидкістю звуку.

Тим часом астронавти на борту проводитимуть наукові експерименти. А ще варитимуть космічне пиво, гратимуть на укулеле і милуватимуться зорями, бо корабель спеціально для цього обладнали скляним оглядовим куполом. 19 вересня капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці. Глобальна мета місії - довести, що космос відкритий для всіх.

Десятки звичайних американців, які на власні очі бачили запуск, у цьому не впевнені: мовляв, не кожен може собі дозволити такий туризм. А от ще одне завдання, надихати молодь, астронавти-аматори вже схоже виконали.