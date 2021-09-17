Правительство не просто самоустранилось от решения тарифных проблем из-за растущих цен на газ, но и переложило их на плечи людей и местных бюджетов – а это недопустимо. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Ситуация очень серьезная. Мы слышим от людей, от громад сегодня, что предлагают газ на бюджетную сферу - школы, детсады, больницы - по 25 тысяч гривен при том, что в прошлом году эта цифра была 7 тысяч гривен за тысячу кубов. Местные бюджеты этого просто не выдержат, но уже сейчас понятно, что правительство эту проблему переложило на них. Такие действия преступны", - заявил политик.

Отсутствие у правительства внятной стратегии по выходу из такой ситуации - это уже реальная угроза национальной безопасности страны.

"После повышения цен на газ – поднимутся цены и на товары первой необходимости. Потому что любое производство зависит и от тепла, от электроэнергии, стоимость которой так же растет. И если не принять меры, то экономика будет не просто падать – она рухнет. А больше всего пострадают люди, которым просто не за что будет оплачивать тарифы и покупать самое необходимое. Бездеятельность и непрофессионализм правительства превращает Украину в страну нищеты и экономической разрухи", - подчеркнул Юрий Бойко.

Парламентарий напомнил, что ОП-ЗЖ предлагала реальные шаги по снижению тарифов для населения и бюджетной сферы.

"Сейчас единственный выход - это реализация населению и бюджетной сфере газа собственной добычи по себестоимости. Но это правительство готово защищать только газовых спекулянтов и посредников, а не собственных граждан", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена оставаться в стороне и будет продолжать бороться за справедливую тарифную политику и защищать людей от тарифного геноцида, который развязала власть.

"Вопрос снижения тарифов и защиты людей сейчас должен стать главным в повестке дня и правительства, и парламента. Обеспечить население, бюджетные организации и коммунальщиков дешевым украинским газом, вернуть доступность субсидий всем, кто в них нуждается, установить контроль над ценами на социальные товары – все это обязано сделать правительство в первую очередь. Если оно на это не способно – значит ему пора на выход", - резюмировал Юрий Бойко.