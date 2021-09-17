В больницах Украины реанимационные кровати заняты более чем на четверть пациентами с коронавирусом. Однако нагрузка на медицинскую систему в стране пока остается контролируемой.

Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные кровати заняты на 27%", - написал Радуцкий.

По его словам, кровати с подведенным кислородом в Украине заняты COVID-больными на 22%, а аппараты ИВЛ - на 10%.

Между тем наибольшая занятость коек с кислородом наблюдается в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

Читайте также, Украина начнет делится вакцинами от коронавирусной инфекции, срок годности которых скоро подойдет к концу, с другими странами. В Минздраве рассчитывают провести иммунизацию так, чтобы в стране не оставалось лишних препаратов.

Кроме того, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассказали, что бустерная доза вакцины от коронавирунсой инфекции, производства компании Pfizer, способна лишь улучшить иммунитет, однако не нужна для защиты от болезни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.