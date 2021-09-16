В Минздраве рассказали о дальнейшей судьбе портящихся вакцин от корноавируса [ Редактировать ]
Украина начнет делится вакцинами от коронавирусной инфекции, срок годности которых скоро подойдет к концу, с другими странами. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
По его словам, препараты будут отправлены международным партнерам, в случае острой нужды. При этом в Минздраве постоянно отслеживают информацию об использовании вакцин.
Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована.
Отмечается, что в Минздраве рассчитывают провести иммунизацию так, чтобы в стране не оставалось лишних препаратов.
Читайте, за минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.
Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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