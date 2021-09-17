Через тиск Кремля - компанії Google та Apple змушені були видалити застосунок соратників російського опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" зі своїх онлайн-магазинів.

Інакше їм би загрожував штраф - про це раніше попередили в "Роскомнагляді". Там вважають, що застосунок використовуватимуть для продовження діяльності "Фонду боротьби з корупцією" - створеного Навальним та забороненого в Росії як організація, яка нібито займається екстремізмом.