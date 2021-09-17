Google та Apple видалять зі своїх магазинів додаток "Розумне голосування" [ Редактировать ]
Через тиск Кремля - компанії Google та Apple змушені були видалити застосунок соратників російського опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" зі своїх онлайн-магазинів.
Інакше їм би загрожував штраф - про це раніше попередили в "Роскомнагляді". Там вважають, що застосунок використовуватимуть для продовження діяльності "Фонду боротьби з корупцією" - створеного Навальним та забороненого в Росії як організація, яка нібито займається екстремізмом.
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Пізніше доступ відновили. Блокування пов'язують із публікацією на Google Docs матеріалів щодо так званого "розумного голосування".
У Росії почалося голосування до держдуми. Триватиме воно три дні - до неділі. Цього разу, окрім жителів анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучають жителів окупованого Донбасу.
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Наші журналісти вирушили на українсько-білоруський рубіж, щоб дізнатися, що насправді там відбувається та чи налякали військові маневри жителів прилеглих сіл.
Цього разу, окрім анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучили жителів окупованого Донбасу.