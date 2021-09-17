Звіт ООН: клімат на планеті змінюється скоріше ніж припускали [ Редактировать ]
Зміни клімату відбуваються швидше та масштабніше, аніж припускали раніше. Про це заявив генсек ООН Антоніо Гутерріш.
Згідно з оприлюдненим звітом організації, за останнє століття рівень океану підвищився на 20 сантиметрів, а на планеті стало на понад градус тепліше. На думку авторів звіту, саме це спричиняє численні стихійні лиха - лісові пожежі, повені та хвилі спеки.
Аби вповільнити потепління, провідні держави світу мають уже до кінця цього десятиліття скоротити викиди в атмосферу наполовину. Про потепління говоритимуть сьогодні й на віртуальному кліматичному саміті, який розпочнеться за кілька годин під головуванням президента США.
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