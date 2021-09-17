Зміни клімату відбуваються швидше та масштабніше, аніж припускали раніше. Про це заявив генсек ООН Антоніо Гутерріш.

Згідно з оприлюдненим звітом організації, за останнє століття рівень океану підвищився на 20 сантиметрів, а на планеті стало на понад градус тепліше. На думку авторів звіту, саме це спричиняє численні стихійні лиха - лісові пожежі, повені та хвилі спеки.

Аби вповільнити потепління, провідні держави світу мають уже до кінця цього десятиліття скоротити викиди в атмосферу наполовину. Про потепління говоритимуть сьогодні й на віртуальному кліматичному саміті, який розпочнеться за кілька годин під головуванням президента США.