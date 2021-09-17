У Єгипті не хочуть визнавати українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Тамтешня влада вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію в додатку "Дія". На тепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання довідок.