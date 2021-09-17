Єгипет не визнає українські ковід-сертифікати [ Редактировать ]
У Єгипті не хочуть визнавати українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.
Тамтешня влада вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію в додатку "Дія". На тепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання довідок.
по теме
За новими правилами - бізнесу у жовтій зоні дозволили самостійно обирати - обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса
В Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом
В Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации
Уже на этой неделе власти страны могут утвердить новые правила карантина, вакцинированные получат множество поблаже