Франція, США та Австралія посварилися через підводні човни. Австралійський уряд відмовився від укладеного ще п'ять років тому контракту із Францією на будівництво 12 субмарин. Натомість вирішив замовити їх тепер у США та Великій Британії.

Чому Канберра пішла на такий крок і що сталося після цього, розкаже Олена Абрамович.

"Бенкету не буде!" - Французьке посольство у США скасувало святковий прийом у Вашингтоні, який мав відбутися цієї п'ятниці. І це тільки перший дзвіночок. В Парижі не на жарт обурились через підписання угоди між Австралією та США і Великою Британією про будівництво субмарин. І навіть не стільки на Канберру, яка відмовилась від послуг Франції, скільки на Вашингтон, що запропонував альтернативу.

Жан-Ів Льо Дрiaн, міністр закордонних справ Франції:

Це одностороннє, брутальне, непередбачуване рішення дуже нагадує мені те, що робив раніше мсьє Трамп.

На правильній французькій мові це справді удар ножем у спину.

Ударом для Парижа стала підписана у середу угода про те, що США та Велика Британія збудують для Австралії підводні човни. Річ у тому, що таке ж замовлення п'ять років тому австралійський уряд зробив у французькій компанії. А тепер вирішив розірвати контракт. У Вашингтоні запевнили - консультувались перед цим з Парижем.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Останні 24, 48 годин, в тому числі до оголошення угоди - ми тримали контакт з французькими колегами щодо неї. Як сказав президент Байден, і я хочу ще раз це підкреслити, ми дуже тісно співпрацюємо з Францією щодо багатьох спільних пріоритетів в Індо-тихоокеанському регіоні, і поза його межами.

Не в захваті від такого американсько-британсько-австралійського партнерства і в Брюсселі. В першу чергу через те, що ЄС залишився осторонь. Адже мова не лише про субмарини, а й новітні технології їхньої роботи та контроль регіону в цілому.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Думаю, що угода такого характеру не готується за кілька днів. Попри це - ні, з нами не консультувалися. Хоча ми були зацікавленою стороною. І це знову змушує нас подумати над необхідністю зробити питання європейської стратегічної автономії - пріоритетним.

В Австралії до виходу з угоди із французами вони готувалися понад рік. Спочатку сумніви з'явились через хакерську атаку на компанію-виробника. Безпека субмарин стала під загрозою. Не влаштовували австралійців і терміни завершення угоди, які весь час переносили. Та й ціна з моменту підписання зросла майже удвічі - з 30 мільярдів євро до 56 за 12 підводних човнів. Найвагомішим аргументом стали робочі місця. Спочатку французи обіцяли, що 90% виробництва буде зосереджено в Австралії. Потім знизили до 60%, а тоді заявили, що й це неможливо через брак потужностей на материку.