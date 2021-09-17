Препарати від раку дешевші, ніж дорога до безкоштовного лікування. Парадоксальна ситуація склалася в Олександрії, на Кіровоградщині. Там пацієнти місцевого онкодиспансеру самостійно купують ліки, які могли б отримати державним коштом. Зрештою, безплатно вони можуть лікуватися, але за сто кілометрів від рідного міста. І кажуть, що платити за ліки їм вигідніше, ніж кудись їхати. Мої колеги розкажуть більше.

В Олександрійському онкологічному диспансері Тетяна проходить черговий курс хіміотерапії. Усі ліки купує сама.

Тетяна Тягла, пацієнтка Олександрійського онкологічного диспансеру:

Ті ліки, які мені призначені, наскільки я знаю, вони є в програмі державної підтримки онкохворих, але в наявності їх нема, от мені призначений препарат вартість його півтори тисячі гривень, їх мені 12 курсів призначено за власні кошти, беремо кредит, діти трошки допомагають.

Та попри брак безкоштовних препаратів для хіміотерапії, каже інша пацієнтка онкодиспансеру Олександрії, лікуватися тут усе одно дешевше, ніж в інших закладах.

Олена Кравченко, пацієнтка Олександрійського онкологічного диспансеру:

На дорогу надо потратиться, на питание надо потратиться, и если в отделение не положат, а приходиться ходить туда несколько дней к ряду, надо снимать жилье, это очень накладно. Говорит деньги ходят за больным, ну я не знаю кому эти деньги выделяют.

Без хіміопрепаратів цьогоріч Олександрійська лікарня залишилася, бо не законтрактувала з Національною службою здоров'я відповідний пакет послуг. Диспансер не має для цього відповідного медобладнання.

Олег Носов, в.о. гендиректора КНП "Олександрійський онкологічний диспансер":

Національна служба здоров'я чітко прописала те, що потрібно. Власником Олександрійського онкодиспансеру являється Кіровоградська обласна рада, ну я не боюсь, хоча чиновники не люблять коли я це кажу, але за п'ять років, з 2015 до 2020, диспансер отримав підтримки від власника 30 тисяч гривень.

Вартість необхідного обладнання для контрактування пакету послуг, зокрема кисневого концентратора та апарату ШВЛ, - три мільйони гривень. Для обласного бюджету - кошти посильні. Однак у Кіровоградській обласній раді "своє" бачення підтримки цього медзакладу.

Юрій Семенюк, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради:

Торік, прошу пробачення, виділили кошти там на пандус, знову ж таки враховуючи там всі норми, пов'язані з доступністю і в цьому році ще виділені кошти на протипожежні заходи, тобто це те, що на сьогоднішній рік є.

Виділяти більше грошей для Олександрійського диспансеру обласна рада, принаймні цього року, не планує. Хоча щорічно медзаклад обслуговує понад десять тисяч пацієнтів.