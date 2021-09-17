Голодний протест. У Берліні шестеро молодиків - 18 днів без їжі. Чого вимагають активісти? І як їхня акція пов'язана з майбутніми виборами до Бундестагу? Тетяна Логунова розкаже.

Голодний страйк заради майбутнього. Група кліматичних активістів розклала намети в центрі Берліна і відмовилася від їжі. Сімон Хелмштедт, один із шести учасників акції, крихти в роті не мав уже 18 днів.

Сімон Хелмштедт, учасник голодного страйку:

Наше голодування - безстрокове. Ми припинимо його, щойно наші вимоги виконають. Сподіваємося на людяність.

Вимоги в активістів - політичні. Вони хочуть особисто зустрітися з трьома головними претендентами на посаду наступного канцлера Німеччини. І публічно поговорити з Олафом Шольцом, Арміном Лашетом та Анналеною Бербок про кліматичні зміни.

Ханна Люберт, координаторка акції:

Ми, молодь, тут через страх перед майбутнім. Кліматична криза - вже наша реальність, але жодна велика партія, що йде на вибори, не запропонувала необхідної програми дій. Ми не будемо з цим миритися. Ми маємо зупинити кліматичні зміни.

Кілька днів тому одного з учасників голодування вже забрала швидка. Хлопцю стало зле, він знепритомнів.

Ханна Люберт, координаторка акції:

Нашого друга Якоба госпіталізували в клініку "Шаріте". А коли йому покращало, він повернувся і продовжив голодування. І навіть цей драматичний випадок не змусив кандидатів у канцлери виконати наші вимоги.

Кандидати в канцлери Німеччини зустрітися з активістами готові. Але на своїх умовах. А саме: кожен окремо, непублічно та після виборів до парламенту. Від цієї пропозиції голодувальники відмовилися.

На акцію вже звернули увагу і у відомстві канцлера Німеччини. Речник Ангели Меркель закликав протестувальників не ризикувати власним здоров'ям. І запевнив, що уряд Німеччини завжди готовий до діалогу в питаннях клімату.