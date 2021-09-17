У Харкові правоохоронці впіймали банду іноземців-грабіжників [ Редактировать ]
У Харкові правоохоронці впіймали банду іноземців-грабіжників. Ті не лише побили та пограбували двох громадян Лівану, а й змусили їх переказати на рахунок злодіїв електронні кошти. Загалом забрали майже 75 тисяч доларів.
Наприкінці серпня четверо зловмисників вдерлися до помешкання ліванців і катували їх, поки ті не згодилися розкрити дані електронного гаманця. У поліції розповіли - трьох нападників упіймали. Під час обшуків у них знайшли й банківську картку потерпілого, і зброю, і одяг, у якому вони скоїли напад. Тепер їм світить від восьми до п'ятнадцяти років ув'язнення. Організатора нападу копи ще шукають.
Роман Іващенко, начальник Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області:
Громадянин Лівану перебував у своїй квартирі разом зі знайомим. Увечері у двері подзвонила невідома жінка. І коли чоловік відчинив, його вдарили по голові, і у квартиру увірвалися четверо невідомих у масках. 15 вересня були затримані троє іноземців. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
по теме
Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014 року, незадовго до анексії, приїхав до Криму. Вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя".
Поводом к запрету удушающих приемов стал ряд нашумевших инцидентов, когда удушающие приемы полицейских приводили к гибели задерживаемых. Самым громким из них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда
Рятувальникам, щоб приборкати стихію, знадобилося близько години.
Пожар начался с Toyota Rav 4, а потом огонь перебрался на соседние автомобили
Пошту, медпункти, магазини, і навіть сільські ради - оббирали вночі.