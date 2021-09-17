У Харкові правоохоронці впіймали банду іноземців-грабіжників. Ті не лише побили та пограбували двох громадян Лівану, а й змусили їх переказати на рахунок злодіїв електронні кошти. Загалом забрали майже 75 тисяч доларів.

Наприкінці серпня четверо зловмисників вдерлися до помешкання ліванців і катували їх, поки ті не згодилися розкрити дані електронного гаманця. У поліції розповіли - трьох нападників упіймали. Під час обшуків у них знайшли й банківську картку потерпілого, і зброю, і одяг, у якому вони скоїли напад. Тепер їм світить від восьми до п'ятнадцяти років ув'язнення. Організатора нападу копи ще шукають.

Роман Іващенко, начальник Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області: