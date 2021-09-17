Нагороди за нагороди! Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" президент із дружиною та міністрами дякували нашим паралімпійцям. Вони, нагадаю, привезли з Токіо 98 медалей. Все бачив Даніїл Снісар.

Даніїл Снісар, кореспондент:

П'ята за кількістю нагород і шоста у медальному заліку. Цьогоріч паралімпійські ігри знову стали тріумфальними для України. Хоча склад нашої збірної був порівняно невеликий: 143 спортсмени, у той час, як кількість паралімпійців у збірних країн топ-п'ятірки - більше двох сотень. Про секрет успіху говорять самі призери та чемпіони: це - результат тривалої підготовки та волі до перемоги. Від Токіо та самих змагань наші паралімпійці у захваті.

Ірина Щетнік, дворазова бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор зі стрільби кулями:

На найвищому рівні - це й організація зі сторони японців, та звичайно, саме радість українських вболівальників. Це дуже велика честь бути саме зараз, сьогодні серед справжніх героїв України.

Денис Дубров, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор з плавання:

Токіо дуже сподобалося. Все дуже гарно пройшло. Тільки що, незвично було, коли на трибуні не було нікого. Це в перший раз таке було - тиша, спокій.

Учасників паралімпіади сьогодні вітали на НСК "Олімпійський" - президент України разом із дружиною, прем'єр та урядовці. У промові Зеленський назвав спортсменів героями, які об'єднали країну.

Володимир Зеленський, президент України:

За кожною медаллю, стоять всі, стоїть команда: стоять тренери, лідери, лікарі, помічники і ще багато важливих людей. Тож нашу збірну не практично, а реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Друга річ - ваша сміливість. Половина збірної вперше була на паралімпіаді. Але ви перемогли хвилювання, перемогли страх.

Першу нагороду, президент вручив Максиму Крипаку. Його визнали найкращим спортсменом паралімпіади у Токіо. Він здобув сім медалей у плаванні, п'ять з яких - золоті. А вже вдома - Максиму надали звання "Героя України".

Максим Крипак, п'ятиразовий чемпіон літніх Паралімпійських ігор з плавання:

Честно говоря, я не ожидал. Немного волнуюсь. Спасибо, что вы оценили мой труд, который я проходил 20 лет, мои достижения, к которым я стремился, в течение 20 лет. Мне искренне приятно это получить и я гордо буду это носить звание.

Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України:

Ще сім років тому, Максим, в одному з басейнів, в якому тренувався перед Ріо, йому сказали, - слухай, геть звідси, інвалідам тут не місце! Ми тоді відвоювали ці права. Але, я до чого. Україна міняється. Ми міняємо світ разом, що відношення до людей з інвалідністю, їхнє право в нашій державі міняється і повинно мінятися.

Окрім пам'ятних відзнак, - переможці також отримають від держави грошові премії - 125 тисяч доларів за золоту медаль, 80 тисяч доларів за "срібло" та 55 - за "бронзу".

Даніїл Снісар, Олексій Шматов, Подробиці, Телеканал Інтер.