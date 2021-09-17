Протиковідні ініціативи Кабміну. Уряд дозволив майбутнім водіям готуватися до іспиту з ПДР - дистанційно. Навіть за водійським посвідченням тепер теж можна не їздити. Та чи готові автошколи до такої діджиталізації? Питав Олександр Васильченко.

Раніше їздила на пасажирському сидінні, тепер пересідатиме на водійське. Юлію обставини змусили піти в автошколу. Останній місяць вона відвідує теоретичні заняття й сумлінно вчить правила дорожнього руху. І на новину про дистанційне навчання - відреагувала скептично.

Юлія Шморгун, учениця автошколи:

Кому-то это конечно легче делать дистанционно, дома в приятной для себя обстановке. Мне больше нравится очное обучение, потому что это меня больше дисциплинирует. То есть, я это обдумала уже, пришла, села без каких-то отвлечений на что-либо и час отзанималась.

Цього тижня через коронавірусну статистику, в кабміні вирішили дозволити майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Мова йде про право на дистанційну форму навчання, що стосується підготовки водіїв. За допомогою єдиної інформаційної системи МВС, так і можливості отримати через електронний кабінет водія - посвідчення водія з використанням поштового зв'язку.

Щоб перейти на онлайн-навчання, автошкола повинна поінформувати територіальний сервісний центр МВС. У групі дистанційного навчання має бути не більше ніж 10 учнів. І з цим пунктом профільні заклади не погоджуються.

Валентин, викладач автошколи:

Кто поставил цифру 10 человек для автошкол? Если школьников один преподаватель ведет весь Киев. Неужели тут какие-то санитарные нормы играют роль?

Скептично ставляться до дистанційного навчання й експерти.

Влад Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:

Завжди краща аудиторна освіта з контролем, ніж дистанційна і всі це відчули під час коронавірусу

Олександр Васильченко, кореспондент:

Утім, повністю перейти на дистанційне навчання буде вкрай проблематично, адже навчити керувати автомобілем на відстані неможливо.

За стандартною програмою, кожен учень перед іспитом на отримання водійського посвідчення має від'їздити не менше ніж 40 годин. Але деяким водіям і цих практичних занять не вистачає.

Валентин, викладач автошколи:

Преподаватель должен и учить, и контролировать, и в какой-то мере предохранять от нежелательных последствий, потому что человек не опытный - он может педали спутать.

І поки в Україні тільки думають, як запускати дистанційну освіту в автошколах, у Європі це вже практикують.

У Німеччині навчатися в автошколі теж можна дистанційно. Онлайн-заняття уряд дозволив понад пів року тому через пандемію коронавірусу. Йдеться винятково про теоретичну частину матеріалу. Кожен учень отримує код, за яким може доєднатися до зум-конференції й бути присутнім на відеоуроці. На початку заняття треба обов'язково показати викладачеві паспорт, аби він переконався, що замість вас, наприклад, не сусід. Відеокамеру вимикати заборонено протягом усього уроку. Лектор має бачити, що ви його слухаєте, а не робите якісь інші справи. Окрім того, всі дистанційні заняття автошкола записує. І якщо до закладу прийде комісія з перевіркою й дізнається, що під час уроку ви вимикали камеру, ваше теоретичне навчання просто не зарахують і доведеться починати все з нуля. На цьому дистанційка закінчується. Іспит із теорії скласти онлайн не можна - треба особисто прийти в установу, що його приймає. Ну і, звісно, практичні заняття в Німеччині теж не проводять дистанційно. Необхідну кількість годин по місту, за його межами, на автобані та в нічний час - треба відкатати з інструктором.

Як контролюватимуть дистанційне навчання в Україні, поки що невідомо. І чи не обернеться ініціатива з дистанційкою потім на шокуючу статистику ДТП?