Високий суд Лондона засекретив заповіт принца Філіпа [ Редактировать ]
Високий суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа. Усе - задля захисту "гідності та репутації" його вдови - королеви Єлизавети ІІ.
Водночас у королівській родині не стали розкривати деталі заповіту - це багаторічна традиція. До слова, нині в сейфі голови підрозділу з сімейних справ Високого суду Лондона зберігається ще 30 закритих конвертів із заповітами померлих членів королівської родини. Нагадаю, принц Філіп помер у квітні на сотому році життя.
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