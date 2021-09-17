Високий суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа. Усе - задля захисту "гідності та репутації" його вдови - королеви Єлизавети ІІ.

Водночас у королівській родині не стали розкривати деталі заповіту - це багаторічна традиція. До слова, нині в сейфі голови підрозділу з сімейних справ Високого суду Лондона зберігається ще 30 закритих конвертів із заповітами померлих членів королівської родини. Нагадаю, принц Філіп помер у квітні на сотому році життя.