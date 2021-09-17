Легкові та вантажні, елітні та спортивні. Сотні унікальних ретро-автівок звезли в Київ на черговий фестиваль-виставку. Шоу проводять уже втринадцяте. Головною темою цього разу став український автопром.

Тож чим хвалились організатори тепер? Раритетні експонати вже побачила Ірина Розова.

Раритетні порше, перші мерседеси та майже вся лінійка українського автопрому. Серед вітчизняних карів, що не стали серійними, оця "Таврія-ландо" із знімним люком над пасажирськими місцями. А є й такі, що відпрацювали десятки років, як оцей Лаз "Турист". Автобус з історією. Від початку возив олімпійську збірну СРСР, а потім і України.

Павло Лозовенко, засновник фестивалю Oldcarland:

И как рассказывал водитель этого автобуса, который на нем всю жизнь работал, именно на этом автобусе в свое время возили Яну Клочкову, которая потом стала золотой призеркой.

А цей страшний автобус - не військовий позашляховик. А колеса кіноіндустрії! Темно-зеленого кольору, без вікон і зі спеціальними позначками. "Асч-03" усе життя - обслуговував кіностудію Довженка. Возив піротехніку. А випускали такі машини в Чернігові.

Павло Лозовенко, засновник фестивалю Oldcarland:

Кроме того завод выпускал и операторские автомобили и гримерки, все чт нужно было для нужд кино, это был единственный в Союзе завод, который такое производил

Ірина Розова, кореспондентка:

Ось ця диво-автівка, яку стали називати "моргуновка" з відомого фільму "Операція "И" та інші пригоди Шурика".

У двомісному автомобілі-мотоколясці, який герої фільму з легкістю штовхали, всього вісім кінських сил.

А цей "Опель" 30-х ще не встигли відреставрувати. Його нещодавно знайшли під Ірпенем. Автівка понад пів століття простояла в сараї.

Володимир Мукан, організатор фестивалю Oldcarland:

На ньому ніхто не їздив, але після того, як поставили туди новий акумулятор - машина завелася. І зараз вона дарує задоволення теперішньому власнику.

Є тут і перлини американського та німецького автопромів. Які тільки машини не презентували глядачам автоколекціонери! Їх на фестивалі зібралося аж пів тисячі.

Борис Пудов, автоколекціонер:

Не едьте пьянствовать на шашлык в лес, приезжайте, шашлык есть и здесь, но здесь есть еще много интересных автомобилей, картошку вы выкопали, приезжайте отдыхать.

Під крилами літаків у Музеї авіації раритетні автівки виставляють втринадцяте. Утім, організатори натякнули - зовсім скоро в Києві з'явиться перший музей ретромашин! Його вже побудували. Щоправда, місце поки що тримають у секреті.

Ірина Розова, Валентин Бєліч, Подробиці, Тк Інтер