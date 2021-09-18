В Украине из-за непогоды были обесточены более 70 населенных пунктов в 2 областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такая ситуация произошла в связи с сильными ветрами и ливнями. На линиях электропередач сработали специальные системы защиты.

Отмечается, что в результате плохих погодных условий пострадала Львовская область, в которой без света остались 65 населенных пунктов, а также Черниговская область, где были обесточены 6 населенных пунктов. В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Читайте также, на территории Украины из-за непогоды были обесточены 49 населенных пунктов в Закарпатской и Сумской областях. Такая ситуация возникла в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач, восстановлением энергоснабжения в пострадавших регионах занимались аварийные бригады.

Кроме того, в Одесской области 100 населенных пунктов остались без света в связи с аварией на Молдавской государственной районной атомной электростанции. АЭС питает украинские трансформаторные подстанции "Раздельная" и "Кучурганы". результате аварийного отключения линии 110 кВ.

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