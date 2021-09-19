В Мелитополе Запорожской области автомобиль ВАЗ-21061 на улице Героев Украины съехал с дороги на тротуар и совершил наезд на троих людей. Всех их с травмами доставили в больницу на скорой.

По данным местного издания РИА Мелитополь, инцидент произошел в самом центре города возле ресторана "Крым", где в тот момент отмечали две свадьбы. Предварительно известно, что пострадавшие, среди которых и мать невесты, получили переломы в результате ДТП.

Сообщается, что водитель 1998 года рождения и один из пассажиров легковушки пытались сбежать, однако их задержали очевидцы. Последние хотели устроить самосуд, в ответ на что автомобилист начал распылять в сторону людей газ из баллончика.

В пресс-службе ГУ НП в Запорожской области подтвердили, что свидетели аварии передали водителя, который пытался скрыться, в руки правоохранителей. Проверка драгером и повторный анализ, проведенный в больнице, показали, что мужчина был трезв.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Идет досудебное расследование.

В полиции также уточнили данные о пострадавших: это мужчина 1986 года рождения, а также две женщины 1968 и 1960 годов.

Ранее сообщали, что во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в ходе которого столкнулись 3 транспортных средства. В аварии участвовали автомобили Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz, в результате инцидента пострадали 3 человека.

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