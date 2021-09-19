В Донецкой области нашли мертвыми 10-летнюю девочку и ее младшего 7-летнего брата в старом сундуке дома. Родители оставили детей в одиночестве, пока работали в поле. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Волновахский районный отдел полиции Донецкой области.

Так, родители ушли на работу в 4:30, оставив своих двух детей одних дома, а когда вернулись - дети пропали. Полиция получила сообщение от жительницы села Никольское Волновахского района о своих потерявшихся детях. Дети до этого никогда не убегали из дома.

Стоит отметить, что родители находятся на учете у соцслужбы, с ними много раз проводили беседы по недопущению злоупотребления алкогольными напитками и надлежащего выполнения родительских обязанностей.

Читайте также В Тернопольской области мать зверски издевалась и пыталась убить собственных детей

После обысков дома, правоохранители нашли мертвыми детей в старом сундуке. Сотрудники полиции рассматривают все версии о гибели несовершеннолетних брата и сестры. Предварительная правовая квалификация - п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщил заместитель начальника - начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook, дети погибли в сундуке через асфиксию - им не хватило кислорода.

"Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в ящик, который захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия, вследствие нехватки кислорода", - написал он.

Как ранее сообщали, в Киеве в квартире на проспекте Правды в Подольском районе случайно нашли останки тела женщины. Родственник владельца дома, который обнаружил эту страшную находку, сразу же позвонил в полицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.