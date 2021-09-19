В Украине за прошлые сутки, 18 сентября, зафиксировано 3 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 из них детей - 422, медработников - 52). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1767 человек;

летальных случаев - 46;

выздоровели - 546 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 23176 человек,

методом ИФА - 3982 лица,

экспресс-тестами - 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2348381 человек;

выздоровели - 2230852 лица;

летальных случаев - 54 875;

проведения ПЦР-тестов - 12471387.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.