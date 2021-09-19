Коронавирус атакует Украину с новой силой: статистика на 19 сентября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 18 сентября, зафиксировано 3 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 из них детей - 422, медработников - 52). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1767 человек;
- летальных случаев - 46;
- выздоровели - 546 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23176 человек,
- методом ИФА - 3982 лица,
- экспресс-тестами - 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2348381 человек;
- выздоровели - 2230852 лица;
- летальных случаев - 54 875;
- проведения ПЦР-тестов - 12471387.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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