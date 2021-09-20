Автомобилисты знают, что приобретение нового автомобиля отнимает 10%-20% от его стоимости сразу после выезда из автосалона.

Также большинство машин теряют в цене с каждым годом и на вторичном рынке. Но есть автомобили, которые не только не теряют в цене со временем, но даже дорожают.

Причем это не обязательно ретроавтомобили или редкие экземпляры, наоборот, это вполне обычные машины. Правда для этого машину необходимо содержать в хорошем состоянии.

BMW 540i - очень выгодная машина для последующей перепродажи

Эксперты carVertical проанализировали рынок б/у авто и нашли выгодных 10 моделей, которые в будущем будут только дорожать из-за значительного спроса.

Список этих моделей выглядит так:

Alfa Romeo GTV (1993 – 2004)

Audi V8 (1988 – 1993)

BMW 540i (1992 – 1996)

Jaguar XK8 (1996 – 2006)

Land Rover Defender (серия I, серия II)

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 – 1996)

Saab 9000 CS Aero (1993 – 1997)

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

Volkswagen Corrado VR6 (1991 – 1995)

Volvo 740 Turbo (1986 – 1990)

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