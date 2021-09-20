ТОП-10 выгодных для приобретения б/у автомобилей [ Редактировать ]
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Автомобилисты знают, что приобретение нового автомобиля отнимает 10%-20% от его стоимости сразу после выезда из автосалона.
Также большинство машин теряют в цене с каждым годом и на вторичном рынке. Но есть автомобили, которые не только не теряют в цене со временем, но даже дорожают.
Причем это не обязательно ретроавтомобили или редкие экземпляры, наоборот, это вполне обычные машины. Правда для этого машину необходимо содержать в хорошем состоянии.
BMW 540i - очень выгодная машина для последующей перепродажи
Эксперты carVertical проанализировали рынок б/у авто и нашли выгодных 10 моделей, которые в будущем будут только дорожать из-за значительного спроса.
Список этих моделей выглядит так:
- Alfa Romeo GTV (1993 – 2004)
- Audi V8 (1988 – 1993)
- BMW 540i (1992 – 1996)
- Jaguar XK8 (1996 – 2006)
- Land Rover Defender (серия I, серия II)
- Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 – 1996)
- Saab 9000 CS Aero (1993 – 1997)
- Toyota Land Cruiser (J80, J100)
- Volkswagen Corrado VR6 (1991 – 1995)
- Volvo 740 Turbo (1986 – 1990)
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