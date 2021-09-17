Не так давно в Интернете появился любительский дизайн кроссовера ЛАЗ-695, а буквально на днях обнародован еще один авторский проект отечественного электрокара "Таврия".

Автором дизайна является Роман Прядко, который уже ранее показывал свое видение того, как бы выглядел возрожденный "Запорожец" ЗАЗ-965.

Художник попытался представить нам, как бы в наше время выглядела возрожденная "Таврия" с использованием современного автомобильного дизайна и технологий. Напомним, что последнюю "Таврия Нова" ЗАЗ-1102 перестали выпускать в 2007 году.

По задумке автора, новый автомобиль должен стать электрокаром в кузове хетчбэк. Рендер нового авто престает в интересном желтом окрасе с плавными и обтекаемыми линиями кузова без классических зазубрин.

Сзади машина получила две полосы светодиодных фонарей, которые разделяет табличка с названием модели "Tavria".

Увы, автор не показал переднюю часть Tavria Nova, поэтому лицезреть ее можно только с кормовой части.

В целом авто вышло довольно интересным. Вероятно, если бы проект дошел до серийного производства, автомобиль наверняка нашел бы свою аудиторию.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Запорожец" в Польше оценили в 17 тысяч евро.