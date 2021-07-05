Покупка нового автомобиля – это гарантия качества. Причем смело можно брать даже модели, которые зарекомендовали себя как не самые удачные – гарантийные первые 100 тысяч они отъездят без особых проблем. Но когда дело доходит до вторичного рынка, то здесь наступает "лотерея".

Б/у автомобили в Украине пользуются огромным спросом, но зачастую рынок представлен не самыми лучшими вариантами – хорошие надо поискать. Но отсеять "неликвид" могут помочь рекомендации экспертов из What Car, которые советуют избегать следующие три марки автомобилей.

Renault

Renault Megane - не самый удачный выбор

В рейтинге надежности автомобили французского автопрома набрали 72,6% – это крайне невысокий показатель. Самыми ненадежными моделями оказались Megane (2008-2016) – владельцы этих автомобилей в 57% случаев обращались в СТО в первые 100 тысяч пробега. Вторыми в антирейтинге являются модели Scenic (2009-2016) с 46-процентным показателем поломок.

Nissan

Nissan Qashqai

Nissan, который с 1999 года была приобретена Renault, тоже славится не самыми надежными автомобилями на вторичном рынке с показателем 70,4%. Хуже всех зарекомендовал себя Qashqai первого поколения (2007-2013), 45,6% владельцев которой обращались к дилеру с проблемами.

Land Rover

Land Rover Discovery Sport

Удивительно, но одна из самых дорогих и престижных марок Land Rover является также одной из самых ненадежных в мире. Показатель надежности составляет всего 66,3%. Самой проблемной моделью бренда является внедорожник Discovery Sport – 43% автовладельцев сталкивались как минимум с одной проблемой во время гарантийного пробега.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие автомобили выбирают украинцы. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 самых надежных и долговечных автомобилей 2021 года.