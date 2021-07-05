Держаться подальше: ТОП-3 худших автомобиля с пробегом [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Покупка нового автомобиля – это гарантия качества. Причем смело можно брать даже модели, которые зарекомендовали себя как не самые удачные – гарантийные первые 100 тысяч они отъездят без особых проблем. Но когда дело доходит до вторичного рынка, то здесь наступает "лотерея".
Б/у автомобили в Украине пользуются огромным спросом, но зачастую рынок представлен не самыми лучшими вариантами – хорошие надо поискать. Но отсеять "неликвид" могут помочь рекомендации экспертов из What Car, которые советуют избегать следующие три марки автомобилей.
Renault
Renault Megane - не самый удачный выбор
В рейтинге надежности автомобили французского автопрома набрали 72,6% – это крайне невысокий показатель. Самыми ненадежными моделями оказались Megane (2008-2016) – владельцы этих автомобилей в 57% случаев обращались в СТО в первые 100 тысяч пробега. Вторыми в антирейтинге являются модели Scenic (2009-2016) с 46-процентным показателем поломок.
Nissan
Nissan Qashqai
Nissan, который с 1999 года была приобретена Renault, тоже славится не самыми надежными автомобилями на вторичном рынке с показателем 70,4%. Хуже всех зарекомендовал себя Qashqai первого поколения (2007-2013), 45,6% владельцев которой обращались к дилеру с проблемами.
Land Rover
Land Rover Discovery Sport
Удивительно, но одна из самых дорогих и престижных марок Land Rover является также одной из самых ненадежных в мире. Показатель надежности составляет всего 66,3%. Самой проблемной моделью бренда является внедорожник Discovery Sport – 43% автовладельцев сталкивались как минимум с одной проблемой во время гарантийного пробега.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие автомобили выбирают украинцы. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 самых надежных и долговечных автомобилей 2021 года.
по теме
Если вы собираетесь сэкономить, то приведенные марки автомобилей лучше обходить стороной
Составлен список авто, которые в Украине можно купить дешевле 165 тысяч гривен
Компания Rolls-Royce представила купе Wraith Black Badge и кабриолет Dawn Black Badge линейки Landspeed Collection. Тираж купе составляет 25 штук, а кабриолета - 35 штук
Ferrari 296 GT оснащается новым бензиновым турбомотором V6, 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и электродвигателем MGU-K. Общая мощность гибридного спорткара составляет 830 л.с., он может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, его максимальная скорость - 330 км/ч
Як працюватиме автофіксація, та коли чекати перших листів зі штрафами?