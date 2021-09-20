5 мільйонів 138 тисяч вакцинованих - це лише 12 відсотків населення України. Кампанія з імунізації населення забуксувала. Препаратів удосталь, а охочих - катма. Найбільше скептиків у селах і райцентрах. Люди там налякані через міфи й чутки про вакцинацію. Станіслав Кухарчук продовжить.

Село Мошни - за сорок кілометрів від Черкас. О дев'ятій ранку біля станції юних техніків збираються люди. Раз на тиждень тут проводять вакцинацію проти ковіду. Цього разу щеплення мають отримати працівники місцевих закладів освіти. Щоправда, самі вони цьому не надто раді.

Любов Нечушкіна, викладач музичної школи села Мошни:

Ви знаєте, багато інформації начулися вже і тому, якось боїмося, чесно сказати. Кажуть, вродє б добровільно, але якщо ви, директор сказала на педраді, не провакцинуєтесь, наш заклад буде опечатаний.

Аби люди не боялися, медики показують вакцину, яку спеціально привезли з Черкас - це вже відомі Коронавак і Пфайзер. Валентин - перший у черзі і заходить до кабінету з острахом.

У хлопця - це перша вакцинація, тому він помітно нервує. Каже - не так боїться ймовірних наслідків, як самого уколу. Але через хвилювання його навіть не помічає.

Дехто з освітян свідомо отримує вже другу дозу вакцини. Прийшли близько пів сотні працівників садочків та шкіл. За натовпом через дорогу з підозрою спостерігають продавчині місцевого ринку. Пані Надія каже - вакцинуватися не піде навіть під примусом.

Пані Надія, жителька села Мошни:

- Ні , не хочу !- А чого?- Бо чорт його знає, що вони туди ковбасять, що воно там накладено - юшки якоїсь набовтають та дадуть, що і очі вилізуть до завтра.

І таких жителів у Мошнах чимало, запевняє сімейна лікарка Ганна Путря. Ще з весни вона проводить агітацію серед своїх пацієнтів, та результати поки що не тішать.

Ганна Путря, сімейний лікар амбулаторії села Мошни:

В Мошнах відсоток вакцинованих не великий, але я думаю, що ця ситуація дуже швидко виправиться, як тільки підуть перші пацієнти, в нас завжди так …у нас же народ чекає, поки не буде ситуація СОС.

Та й у цілому по області статистика вакцинації мало оптимістична. З весни тут щепилися лише 12 відсотків населення.