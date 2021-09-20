Кампанія з ревакцинації стрімко набрала обертів - за день щеплюють десятки тисяч людей.

В Ізраїлі школярів зобов'язали тестуватися на Ковід після канікул. Кількість недужих дітей там стрімко зросла після свята Рош га-Шана. А людей старшого віку та з групи ризику закликають робити третє щеплення проти коронавірусу.

Та чи ефективною вона буде і чи зможе захистити від ковіду назавжди? Антон Готліб з'ясовував.

Кампанія з ревакцинації стрімко набрала обертів - за день щеплюють десятки тисяч людей. Заохочує навіть прем'єр-міністр. Нафталі Бенет записав аудіозвернення і телефоном закликає особисто кожного: йдіть і вакцинуйтеся. Тільки так зможемо перемогти епідемію. Записатися можна будь коли - в чергу на щеплення ставлять буквально за кілька годин після звернення. Наш колега, Сергій Ауслендер, свій бустер уже отримав.

Сергій Ауслендер:

Третью дозу можно получить через полгода после второй. Вот я был привит второй дозой в начале февраля, сейчас мне сделают третью. Прививать стараются той же вакциной, что использовали в двух предыдущих дозах. В моем случае это Пфайзер.

Дозволили щеплювати бустером і дітей з 12 років. Але прогнозів щодо результатів ревакцинації поки що ніхто не дає. Утім, покладають великі надії: і медики, і чиновники сподіваються, що третя доза зможе запобігти хвилі захворюваності.

Антон Готліб, кореспондент:

Ізраїль вийшов на епідеміологічне плато. Схоже, третє щеплення спрацювало, в будь-якому разі спостерігається зменшення числа тяжких хворих, це найбільш критичний показник для системи охорони здоров'я. Стабілізувалася ситуація і з зараженими - їх поки що багато, але серйозного зростання кількості немає.

Утім, не все так добре. На показниках захворюваності позначилося відкриття шкіл. Як і передбачали епідеміологи, сотні тисяч учнів через кілька днів занять пішли на карантин.

Мір'ям Алін, медсестра:

Ми роздаємо тести батькам дітей, щоб вони перевіряли їх удома. Це, звичайно, не гарантія від захворювання, але може допомогти у виявленні заражених. Це не обов'язково, закон такого не вимагає, але ми просимо батьків співпрацювати з нами, й абсолютна більшість погоджується.

Докинуло хмизу в жар і рішення американського регулятора FDA. Той несподівано відмовився схвалювати третє щеплення для людей, молодших за 65 років. І в ізраїльському МОЗі тепер побоюються, що таке рішення взагалі відіб'є у людей бажання ревакцинуватися.