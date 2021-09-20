Відсьогодні в Україні почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Основна особливість у тому, що вони не поширюватимуться на вакцинованих людей. У "зеленій" зоні залишається обов'язковий масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті.

У "жовтій" забороняються масові заходи, а кінозали й театри мають бути заповнені лише на половину. Також заборонено працювати закладам, де щеплені менше як 80 відсотків працівників. У "помаранчевій" зоні місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження. А в "червоній" заборони найсуворіші, однак вони не застосовуватимуться, якщо весь персонал і відвідувачі закладів повністю вакциновані.